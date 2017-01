Digital Money Maker Club und Online Geld verdienen

Digital Money Maker Club zeigt auf wie man Online Geld verdienen kann!

Online Geld verdienen, wollen viele Menschen. Und nicht alle haben den Digital Money Maker. Das Geheimnis des Erfolges liegt darin, über den Tellerrand zu schauen. Und was bedeutet das jetzt wieder?

Wichtig ist in diesem Fall, dass Sie nicht vom eigenen Standpunkt ausgehen. Wenn wir uns nämlich einmal anschauen, warum sich die Menschen dafür entscheiden, Online Geld zu verdienen, lauten die Antworten meist immer wie folgt:

„Ich will mehr verdienen als im Angestelltenverhältnis!“

„Ich will nicht länger nach der Pfeife meines Chefs tanzen und meine eigenen Regeln machen!“

„Ich habe einen Traum, den ich verwirklichen will!“

„Ich will einfach mehr Zeit haben, mehr Zeit für mich, für meine Familie, für Hobbys etc.!“

„Ich habe die Nase voll von meinem Job und will etwas machen, was meine Leidenschaft ist!“

„Ich will mehr unterwegs sein!“

Das sind zumindest die meisten Gründe, die angegeben werden, warum man sich dafür entscheidet. Natürlich sind diese Beweggründe wichtig, um die eigenen Ziele auch zu erreichen. Doch leider sind diese Gründe sehr persönlich und immer nur auf das eigene Wohl bezogen. In Bezug auf das Geld verdienen können diese Gründe aber auch hinderlich sein. Denn man vergisst in diesem Fall das Wesentliche.

Und das sind die Kunden!

Ganz ehrlich, die Kunden interessiert es nicht, ob Sie mehr Zeit mit der Familie verbringen wollen und schon gar nicht, dass Sie mehr Geld verdienen wollen. Schließlich wollen die Kunden den entsprechenden Dienst oder die Dienstleistung nicht nutzen, um Ihnen etwas Gutes zu tun, sondern sie wollen von Ihnen einen Mehrwert bekommen. Das Wichtigste sind immer die Kunden bzw. die potenziellen Kunden. Und zu wissen, was diese wollen, ist entscheidend, ob Sie erfolgreich werden oder nicht.

Was bedeutet das nun?

Ganz klar; Sie müssen sich die Frage stellen: Was haben meine Kunden davon, wenn sie mein Arbeit nutzen? Und die Antwort auf diese Frage ist zugleich auch das Geheimnis des Erfolges. Ganz einfach, oder?

Mit der Beantwortung der Frage lassen sich alle weiteren Arbeitsschritte ganz effektiv gestalten. Denn wissen Sie nun, wie Sie gewisse Prozesse angehen müssen, damit diese auch bei den potenziellen Kunden, Geschäftspartner oder Leads ankommen. Wecken Sie das Interesse.

Klingt leichter, als es ist. Sie sollten im nächsten Schritt herausfinden, wo die Interessen der Kunden liegen. Versetzen Sie sichin die Lage der Kunden, Geschäftspartner, Leads oder Website-Besucher. Was würde Sie an Ihrem Angebot reizen und was würden Sie erwarten? Und wie kann Ihnen weitergeholfen werden? Der Mehrwert für die anderen muss auf jeden Fall an erster Stelle stehen. Und nicht die eigenen Interessen.

Widersprüchlich? Zugegeben: ja. Aber so muss es auch sein. Sie müssen zuerst einmal die Bedürfnisse und Interessen der anderen befriedigen, bevor Sie sich dem eigenen Erfolg widmen können. Oder besser gesagt, der Erfolg kommt mit den zufriedenen Kunden.

Der Kurs Digital Money Makler Club zeigt Step-by-Step auf wie man erfolgreich online Geld verdienen kann!