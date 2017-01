: Undefined variable: toReturn inon line

Was ist Udemy? Diese Frage stellen sich viele in letzter Zeit…Udemy ist der führende Online­-Marktplatz für das digitale Lernen und Unterrichten mit global mehr als 10 Millionen Kursteilnehmern. Derzeit werden in über 40.000 Online-Kursen unterschiedlichste Themen wie Programmierung, Fotografie oder Marketing von 20.000 Dozenten in mehr als 190 Ländern unterrichtet. Kursteilnehmer können wann und wo lernen, wie sie es möchten, während Dozenten die Möglichkeit haben, ihr Wissen weltweit zu teilen.

Eine der Besonderheiten – und wichtiger Unterschied zu Wettbewerbern – von Udemy ist sein Marktplatzansatz. So sorgt die wachsende Anzahl von Kursteilnehmern dafür, dass es auch immer mehr Dozenten gibt, die weitere Kurse zu verschiedenen Themen wie Marketing, IT, Unternehmertum oder auch Yoga, anbieten, diese ziehen wiederum neue Teilnehmer an und so weiter. Dieser Mechanismus sorgt dafür, dass die Aktualität des Kursangebots kaum zu schlagen ist. Sobald ein neuer Trend aufkommt, wird es mit Sicherheit in kürzester Zeit einen Online-Kurs auf Udemy dazu geben.

An wen richtet sich Udemy?

Udemy richtet sich an alle Menschen, die etwas lernen wollen oder die ihr Wissen mit anderen teilen möchten. Nicht selten machen sich erfolgreiche Udemy-Dozent mit ihren Kursen sogar selbstständig oder verdienen zumindest dazu. Wichtiger Nebeneffekt für Dozenten: Sie erreichen mit Ihren Kursen eine großes, weltweites Publikum – diese Reichweite ist über die eigene Website nicht möglich. Als Kursteilnehmer bietet Udemy eigentlich zu jedem Thema den passenden Kurs. Ob es nun die Entwicklung von Apps ist, die Verwendung von Excel, Yoga oder Klavierspielen – Udemy bietet für jeden etwas. Zusätzlich gibt es bei Udemy viele Kurse für Menschen, die sich im Job weiterentwickeln möchten oder einen Karrierewechsel anstreben.

Wie genau funktioniert Udemy?

Udemy ist ein Marktplatz für videobasierte Online-Kurse. Dozenten können eigene Videokurse an ein breites Publikum verkaufen. Udemy bietet die technische Infrastruktur, eine große Anzahl an Nutzern und, wenn man möchte, auch die Vermarktung, – man selbst muss nur noch die Inhalte liefern. Um die komplette Handhabung der Transaktionen sowie die technischen Support muss man sich auch keine Gedanken machen. Außerdem ist man durch Udemy viel sichtbarer, als wenn man z.B. über eine eigene Webseite seine Kurse anbieten würde. Man erreicht viele Kunden, die man sonst nicht ansprechen könnte. Udemy bietet also einen perfekten Einstieg, wenn man mit Online-Unterrichten Geld verdienen möchte. Wichtiges Korrektiv bei den Inhalten und die Qualität der Kurse ist die Udemy-Community. Sie bewertet Kurse auf Relevanz und Güte der Kurse. Informationen für Dozenten findet man auf teach.udemy.com/de/

Wird in Zukunft der Bereich digitale Bildung weiter wachsen?

Das Thema digitale Bildung und sein Potential steckt noch ganz am Anfang. Vor uns liegt die Chance, Erwachsenen- und Weiterbildung komplett neu zu definieren und Menschen damit ungeahnte Karriereperspektiven zu ermöglichen – und das global und in den verschiedenen Sprachen der Welt. Ich stelle immer wieder die Begeisterung fest, wenn ich mich mit neuen Udemy Dozenten und Kursteilnehmer austausche. Sie wussten häufig gar nicht, dass es schon die Möglichkeit gibt, online zu lernen und zu unterrichten und auch damit als Dozent Geld zu verdienen. Hier gilt es weiter Aufklärungsarbeit zu leisten, und die Bekanntheit von Online-Weiterbildungsangeboten wie Udemy zu steigern.

