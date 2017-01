Buchhaltung für die Baubranche, Gastgewerbe, Handel oder Dienstleistung – Aufbereitung der Belege

Die Buchhaltung für die Baubranche, Gastgewerbe, Handel oder Dienstleistung ist ein sehr wichtiger Faktor und genauso wichtig ist es in diesem Fall auf die Aufbereitung der Belege zu achten. Die Buchungsbelege sind sehr wichtig. Entsprechend sollten diese auch so aufbereitet sein, dass eine dritte Person, die nicht mit dem Unternehmen zu tun hat, direkt erkennen kann, welche Geschäftsvorfälle getätigt wurden.

Damit die Buchhaltung Wien 1080 für die Baubranche, Gastgewerbe, Handel oder Dienstleistung die Unterlagen prüfen kann, sollte der entsprechend zeitig eingereicht werden. Dabei steht natürlich eine zügige Arbeit im Vordergrund. Um die Belege nicht mehrmals in die Hand nehmen zu müssen oder verschiedene Telefonate, zwecks Rückfragen zu vermeiden, sollten die Belege bereits entsprechend aufbereitet sein.

Durch Mehrzeiten entstehen auch wieder Mehrkosten. Und dies sollte auf jeden Fall vermieden werden. Es ist auch möglich anhand der Belege ein exakte Kostenstellen-/Kostenträgerrechnung zu erstellen. Hier werden dann alle Kosten und Erlöse, direkt den Aufträgen (Kostenträger = Auftraggeber) oder Gemeinkostenstellen (z.B. Produktion, Vertrieb etc.) zugeordnet. Abhängig ist dies aber immer von den Belegen. Nach einem vereinbarten Schlüssel werden die Gemeinkosten ebenfalls auf die Kostenträger verteilt. Auf diese Weise wird erkannt, unabhängig von der Finanzbuchhaltung, wie viele und welche Leistungen für einen Auftrag erbracht wurden. Und natürlich auch, welche Gegenleistungen erhalten wurden.

Buchhaltung für die Baubranche, Gastgewerbe, Handel oder Dienstleistung – Die richtige Buchhaltungsaufbereitung

Es ist durchaus möglich, für ein Kalenderjahr ein oder mehrere Buchhaltungsordner einzureichen. In den Ordern sollten aber nur Belege zu finden sein, die auch einen Liefer-und Leistungszeitraum oder eine wirtschaftliche Zugehörigkeit zum Jahr haben.

Die Ablage von Belegen

Die Ablage der Belege erfolgt, je nach Belegvolumen, in Ordnern oder in einem Hefter mit Trennpappen. In dem folgenden Beispiel wird von acht Ordnern ausgegangen. Ist das Belegvolumen nicht so groß, können die acht Bereiche auch in einem Ordner unterteilen.

Die Bereiche untergliedern sich in: Ordner: Ausgangsrechnungen (AR), Ordner: Eingangsrechnungen (ER), Ordner: Kasse/Bargeschäfte, Ordner: Unbezahlte Ausgangsrechnungen, Ordner: Bank, Ordner: Buchhaltungs- und Jahresabschlussordner und Ordner: Betriebliche Verträge.

Gerne kümmern wir uns um alle diese Belange, um für Sie die bestmöglichen Ergebnisse erzielen zu können. Legen Sie Ihre Buchhaltung für die Baubranche, Gastgewerbe, Handel oder Dienstleistung in unsere Hände.

