Treppenlift Kosten: Was sollte man wissen?

Treppenlift Kosten: Die Kosten für einen Treppenlift sind natürlich abhängig von Ihren Wünschen und den örtlichen Gegebenheiten. Beispielsweise ist es ausschlaggebend, ob eine gerade oder eine gewendelte Treppe vorhanden ist. Anhand unserer Muster können Sie sich keinen kleinen Überblick verschaffen und das Bild, welches Ihrer Situation ähnelt, anklicken. Anschließend erstellen wir Ihnen sehr gerne ein kostenloses und unverbindliches Angebot. Auch wenn die Kosten von mehreres Tausend Euro vielleicht im ersten Moment viel erscheinen, kann sich die Anschaffung eines Treppenliftes lohnen. Denn dieser wird immer entsprechend Ihren Wünschen und Bedürfnissen installiert und montiert. So erhalten Sie im jedem Fall ein Stück Lebensqualität zurück.

Die folgenden Faktoren spielen bei den Kosten für einen Treppenlift eine entscheidende Rolle:

Modelltyp und Bezugsart

Individuelle Ansprüche und Wünsche

Individuell angefertigtes Schienensystem

Standort (Innen- oder Außenbereich)

Wenn Sie sich unsicher sind, beraten wir Sie sehr gerne. Auf diese Weise finden wir genau das passende Modell, das zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt. Sie müssen also nicht allein die Hürde Treppenlift meistern.

Zuschüsse bei Treppenliften

Es besteht die Möglichkeit einen Teil der Kosten von den Krankenkassen erstattet zu bekommen. In diesem Fall muss allerdings eine Pflegestufe vorliegen. Generell muss aber immer jeder Fall einzeln geprüft werden. Denn auch nach einem, Unfall oder einer schweren Krankheit kann die Mobilität eingeschränkt und die Anschaffung eines Treppenliftes notwendig werden. Die gesetzliche Höchstsumme der Krankenkasse liegt jedoch bei 4.000 Euro. Die Kosten werden also bis maximal diese Summer zurückerstatte oder übernommen. Die etwaigen Kosten, die darüber hinaus entstehen, müssen von Ihnen gezahlt werden. Wenn der Treppenlift aber beispielsweise nach einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit gebraucht wird, können die Kosten von der Berufsgenossenschaft übernommen werden. Auch Landesmittel oder anderen Träger können sich, unter Umständen, an den Kosten für einen Treppenlift beteiligen. Es lohnt sich auf diesen Fall einfach mal nachzufragen.

